С Филиппин на Махарлика: Дутерте хочет сменить название страны

Манила, , 12:05 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен продолжить «дело» покойного президента Филиппин Фердинанда Маркоса и изменить название страны на «Махарлика», что означает «аристократы», сообщает Sindonews.

«Давайте изменим название. Фердинанд Маркос прав. Он хотел изменить название страны на Махарлика, потому что это малайское слово», — заявил Родриго Дутерте 14 февраля.

Издание отмечает, что идея изменить название страны связано с желанием уйти от колониального прошлого.

Между тем, представитель президента Филиппин Сальвадор Панело заявил, что идея Родриго Дутерте требует общественного одобрения путем референдума, а также ведет к изменению конституцию страны.

Напомним, название Филиппины пошло от короля Филиппа II, так как это была испанская колония в течение 350 лет. После поражения Испании в испано-американской войне в 1898 году Филиппины стали частью территории США до обретения независимости в 1946 году.

В 1978 году при президенте Фердинанде Маркосе (1917 — 1989) парламент страны предложил изменить название Филиппин на Махарлика, но затем идея потеряла свою популярность.