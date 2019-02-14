Вводятся штрафы за ложь в оценках санитарного состояния лесов

Москва, , 12:03 — REGNUM Законопроект, направленный на сохранение лесов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Вводится ответственность за сокрытие сведений о санитарном и экологическом состоянии лесов.

На основании именно этих результатов могут осуществляться рубки лесных насаждений.

В частности, включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования, его публикация в интернете предлагается наказывать штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Совершение указанных правонарушений в отношении защитных лесов, особо защитных участков лесов, а также расположенных в лесопарковых зеленых поясах лесов, не отнесенных к защитным лесам, особо защитным участкам лесов, предлагается карать штрафом для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

«Это профилактический законопроект», — отметила депутат Госдумы Ирина Белых («Единая Россия»).

Если на основании неверных данных о состоянии леса произведена вырубка, то наказание уже предусмотрено более жесткое, незаконная вырубка наказывается по статьям злоупотребление или халатность, пояснила Белых.

Однако в ходе дискуссии парламентарии напоминали, что санкции за служебный подлог уже предусмотрены, и наказание за такое преступление — уголовное.

«Мы рассматриваем законопроект как элемент общей превенции», — отметил глава Рослесхоза Иван Валентик.

По словам главы ведомства, «имеют место факты необоснованного назначения оздоровительных мероприятий», то есть рубок леса.