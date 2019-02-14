Сенат Казахстана одобрил соглашение с Киргизией о режиме госграницы

Астана, , 12:04 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили законопроект, ратифицирующий соглашение между Казахстаном и Киргизией о режиме казахстанско-киргизской государственной границы, сообщает 14 февраля издание «Власть».

Законопроект представил директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов. По его словам, режим госграницы предусматривает введение правил содержания границы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества.

Соглашение также регламентирует режим полетов на границе, ведение хозяйственной и иной деятельности на границе и в приграничной полосе, а также разрешение пограничных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Дархан Дильманов заявил, что в Киргизии возбуждено уголовное дело против пограничников, применивших оружие против нарушителя из Казахстана.

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