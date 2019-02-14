Провокаторы, политиканы, пострадавшие: как дожать ситуацию в Сибае до конца

Уфа, , 11:55 — REGNUM Сибайская история, когда жители два месяца задыхаются от смога и жалуются во все инстанции, включая президента Путина, вышла за границы Башкирии и получила настоящий федеральный резонанс только после того, как глава города назвал организатора народных сходов «экскрементом» и «уголовной рожей». Хорошо, если медийный шум в связи с обзывательством местного «царька» привлечёт реальное внимание к проблеме Сибая, однако он может стать лишь отвлекающим маневром.

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Сибайская история — это история без положительных героев. В ней есть провокаторы, политиканы, пострадавшие, но нет ни одного положительного героя, заявил ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«1. О ситуации в Сибае. Роза ветров поменялась, и такого смога, как несколько недель назад, сейчас нет, люди более-менее успокоились. Однако проблема по-прежнему стоит остро и беспокоит население. А как же иначе, если она касается безопасности жизнедеятельности людей.

2. О политтехнологических действиях. Один политический деятель, имеющий в республике крайне скверную репутацию беспринципного шантажиста политиков, безусловно, спекулирует на теме и инициировал обращение жителей к В. Путину. В Башкирии ходят разговоры, что этот человек уже вымогал деньги у нового руководства республики, однако в отношении него была занята четкая (и, на мой взгляд, правильная) позиция: «денег не давать». Безотносительно моральных оценок его политтехнологичных действий скажу, что нормальный политический процесс предполагает конкуренцию и политическую борьбу и управленцы муниципального и республиканского уровня должны быть готовы к нему. Но они оказались не готовы.

3. О руководстве республики. Действия руководства республики я оцениваю неоднозначно. С точки зрения текущего урегулирования ситуации («тушение пожара») все сделано. Однако Радий Хабиров любит повторять, что он «дожимает ситуацию до конца». Так вот в контексте Сибайского кейса это означает необходимость заставить промышленников провести, если можно так выразиться, рекультивацию карьера. Кстати, это обговорено в условиях соглашения, которое не соблюдалось промышленниками.

4. О вседозволенности промышленников. Фактическая победа «БСК» над экс-руководителем республики Рустэмом Хамитовым, безусловно, будет иметь и долгосрочные последствия. Создан опасный прецедент. Промышленники, как правило, пытаются минимизировать траты на экологию и увеличить прибыль. Полагаю, эта тенденция в отчетливом виде проявляет себя и в случае с УГОК. Задача уровня Р. Хабирова — это все-таки не только «потушить пожар», а добиться усиления значимости экологической составляющей в работе предприятия. Для этого нужны серьезные переговоры с серьезными людьми. Иными словами, нужно решить, что для Р. Хабирова важнее: руда или люди.

5. О последнем во всех отношениях антигерое. Ну, и, наконец, высказывания последнего во всех отношениях антигероя кейса — главы администрации Сибая Афзалова. Управленцы его уровня не способны влиять на политику крупных промышленных предприятий. Но при этом Афзалов встроен в республиканскую вертикаль и выполняет установки башкирского «Белого дома». А установки там максимально простые: всеми силами не допустить роста протестных настроений, выхода ситуации на федеральный уровень. Создается впечатление, что для команды Р. Хабирова замолчать ситуацию гораздо важнее, чем ее нормализовать.

Афзалов, обладающий ограниченными навыками профессиональной коммуникации, совершил глупейшую ошибку. Своими оскорблениями жителей города он привлек к проблеме дополнительное внимание федеральных СМИ и оппозиции. Полагаю, что его высказывания безнравственны с этической точки зрения и глупые с политической/политтехнологической. В нормальном обществе он бы вынужден был публично принести извинения и уйти в отставку».