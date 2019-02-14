«Белый дом определился со сценарием в Венесуэле» — Захарова

Москва, , 11:51 — REGNUM Вашингтон избрал остроконфронтационный сценарий решения политического кризиса в Венесуэле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Всё говорит в пользу избрания Белым домом остроконфронтационного сценария в Венесуэле с применением силы. Там этого и не скрывают. В ход идут все средства информационно-психологического давления, от манипулирования и провокационных вбросов в СМИ, до прямого шантажа и разжигания ненависти», — заявила Захарова.

«Главный объект воздействия — вооружённые силы боливарианской республики. Так же продолжается массированная обработка личного состава. Венесуэльских военных открыто склоняют к мятежу», — подчеркнула она.

Дипломат отметила, что из уст высокопоставленных официальных лиц в Вашингтоне звучат призывы к вооружённым силам другого суверенного государства перейти на сторону нового политического руководства.

Так, 11 февраля сенатор США Марк Рубио предъявил «персональный ультиматум» шестми венесуэльским генералам, включая министра обороны, командующего сухопутными силами, ВВС и ВМС страны. За так называемую «сдачу своего верховного главнокомандующего» пообещал помилование венесуэльским военнослужащим со стороны венесуэльского же оппозиционного парламента.

«Какое моральное право после этого США в принципе имеют рассуждать о демократии и правовых основах как внутри отдельного государства, так и на международной арене? Никакого», — указала Захарова.

«Такое впечатление, что тезис «он должен уйти» в Вашингтоне постоянно лежит на столе. Меняются только фамилии, а принципы, лекалы — всё остаётся прежним. Просто они накладываются на новые географические точки нашей планеты», — указала официальный представитель МИД РФ.