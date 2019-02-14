«Про нас забыли» — солдат из Кении

Найроби, , 12:09 — REGNUM После того, как солдаты из Кении вернулись в Африку с полей Второй мировой войны, где они воевали на стороне Великобритании, они получили меньше наградных, чем их коллеги из Европы. Об этом сообщает The Guardian.

Солдаты из Африки получили в три раза меньше. Ветераны из Африки выразили сожаление несправедливостью и неравенством. Они назвали произошедшее «предательством».

«Они должны понимать, как сильно мы помогли им. Но про нас забыли», — сообщил Эусебио Мбиуки, солдат из Кении, воевавший за Великобританию во Второй мировой войне. В 1944 он был направлен в Бирму, освобождать страну от Японии.

Он рассказал, что многие африканцы воевали, не зная, что стоит на кону.

«Мы не знали, за что мы воюем, мы были как их мальчишки», — прокомментировал Мбиуки.

Об этом вышел фильм Джека Лоша и Алессандро Павоне, его показали 13 февраля на канале Al Jazeera English.