МИД РФ о действиях США в отношении активов Венесуэлы: «Захват века»

Москва, , 11:45 — REGNUM Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала санкционную политику Вашингтона в отношении Венесуэлы.

По ее словам, действия руководства США в отношении экономических и финансовых активов Венесуэлы можно описать «не иначе как просто захватом века».

Захарова добавила, ситуация вокруг Венесуэлы в целом напоминает «рейдерский захват целого государства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Вашингтон ввел персональные ограничительные меры в отношении представителей руководства и высокопоставленных чиновников Венесуэлы. Кроме того, власти США приняли решение заблокировать активы на $7 млрд государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

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