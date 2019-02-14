Мэрия Ярославля передумала отстранять депутатов от назначения директоров

Ярославль, , 11:42 — REGNUM Мэрия Ярославля отозвала из муниципалитета проект решения, отстраняющего депутатов от назначения директоров принадлежащих городу акционерных обществ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия предложила назначать директоров в обход советов директоров (в которые входят депутаты). Проект решения должен был по плану рассмотрен 14 февраля комиссией по муниципальной собственности муниципалитета.

Однако к этому дню проект был отозван. По данным ИА REGNUM, депутаты готовы были выступить против. В итоге было решено не доводить дело до открытого конфликта исполнительной и представительной власти.

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