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Министр спорта Крыма подала заявление об отставке

Политика

Кожичева занимала должность министра спорта Крыма с октября 2016 года

Симферополь, 14 февраля 2019, 11:40 — REGNUM  Министр спорта Крыма Елизавета Кожичева подала в отставку по собственному желанию, глава республики Сергей Аксенов принял заявление. Соответствующий указ опубликован 14 февраля на сайте правительства Крыма.

Сообщается, что Кожичева займет должность заместителя министра спорта Крыма с 19 февраля, с 18 февраля она будет отстранена от должности министра спорта.

Елизавета Кожичева занимала должность министра спорта Крыма с октября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксенов назначил Дмитрия Черняева на пост министра жилищно-коммунального хозяйства республики. Виталий Глотов, до этого работавший в должности министра ЖКХ Крыма, ушел в отставку в декабре 2018 года по собственному желанию.

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