Слова Нетаньяху о войне с Ираном были откорректированы — СМИ

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Израильские официальные лица попытались смягчить заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который призвал к использованию военных действий для свержения иранского правительства, передает телеканал NBC News.

Отмечается, что на открывшейся в Варшаве конференции по Ближнему Востоку Нетаньяху назвал общим интересом участников форума «войну с Ираном».

Правительство Израиля разместило видео выступления на иврите в Facebook и Twitter. В ролике Нетаньяху использует слово «война», которое также может использоваться в переносном смысле как «битва». В английском переводе слово было заменено более мягким вариантом: «противостояние».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в столице Польши стартовал саммит по Ближнему Востоку, организованный США и их союзниками. Основными вопросами форума заявлены израильско-палестинский конфликт, войны в Сирии и Йемене, а также борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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