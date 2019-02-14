Четверг, 14 Февраля 2019 года
11:27:48 МСК

Слова Нетаньяху о войне с Ираном были откорректированы — СМИ

Политика

В опубликованном ролике на иврите израильский премьер-министр использует слово «война», которое также может использоваться в переносном смысле как «битва»

Вашингтон, 14 февраля 2019, 11:27 — REGNUM  Израильские официальные лица попытались смягчить заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который призвал к использованию военных действий для свержения иранского правительства, передает телеканал NBC News.

Отмечается, что на открывшейся в Варшаве конференции по Ближнему Востоку Нетаньяху назвал общим интересом участников форума «войну с Ираном».

Правительство Израиля разместило видео выступления на иврите в Facebook и Twitter. В ролике Нетаньяху использует слово «война», которое также может использоваться в переносном смысле как «битва». В английском переводе слово было заменено более мягким вариантом: «противостояние».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в столице Польши стартовал саммит по Ближнему Востоку, организованный США и их союзниками. Основными вопросами форума заявлены израильско-палестинский конфликт, войны в Сирии и Йемене, а также борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Варшаве стартовал саммит союзников США по Ближнему Востоку

Читайте ранее в этом сюжете: Поражение США: Варшавский саммит исключил иранскую проблему из повестки дня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Израиль и Иран
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить