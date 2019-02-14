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В Киргизии возбудили уголовное дело о применении пограничниками оружия

Политика

Киргизская сторона подтвердила возбуждение уголовного дела

Астана, 14 февраля 2019, 11:32 — REGNUM  В Киргизии возбуждено уголовное дело против пограничников, застреливших нарушителя на киргизско-казахстанском участке госграницы, заявил директор пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Дархан Дильманов, сообщает 14 февраля издание «Власть».

В ходе пленарного заседания Сената Казахстана глава пограничной службы уточнил, что киргизская сторона подтвердила возбуждение уголовного дела по факту незаконного применения оружия.

«В отношении указанных военнослужащих там ведется разбирательство уже в рамках уголовного дела», — добавил Дильманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Манасском районе Таласской области Киргизии на участке границы с Казахстаном трое нарушителей пытались незаконно перегнать табун лошадей. В ходе задержания наряд пограничников применил оружие, смертельно ранив одного из мужчин.

29 января Дархан Дильманов заявил, что ситуация не требовала явного применения оружия.

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