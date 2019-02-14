Новые американские санкции: не нужно договариваться с сумасшедшими

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM России не следует слушать коллаборационистов и не следует пытаться договариваться с сумасшедшими, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 февраля, комментируя сообщения о новых санкциях США в отношении России.

Как сообщалось ранее, американские сенаторы разработали законопроект о новых антироссийских санкциях. Предложено ввести ограничения в судостроительном и энергетическом секторах, банковской сфере, киберсекторе.

«Новый американский законопроект о санкциях в сложившихся международных обстоятельствах мало что меняет. Ответственные политики в России и так отдают себе отчёт в том, что американское давление на нас будет только нарастать. Безответственные — надеются «договориться», но суть их позиции заключается в том, что «договориться» они могут только для себя, а ценой этой договорённости является сдача принципиальных внешних и внутриполитических позиций нашей страны. Так к этим «договорщикам» и надо относиться — как к коллаборационистам.

Что же касается конкретики, то вот чего, в интерпретации одного из авторов законопроекта, сенатора Линдси Грэма, хотят США. Первое: чтобы наша страна «прекратила вмешательство в выборный процесс в США». Второе: чтобы она не осуществляла «кибератаки на американскую инфраструктуру». Они также хотят, в третьих, «убрать Россию с Украины» и, в четвёртых, «остановить её деятельность по созданию хаоса в Сирии».

Если называть вещи своими именами, то это пожелания сумасшедшего. Грэм говорит либо о том, о чем в принципе как об односторонней мере говорить не приходится (понятно, что отказ от вмешательства во внутренние дела и договорённости правилах использования кибертехнологий возможны только на условиях взаимности), либо — о невозможном в принципе. Кто это способен «убрать Россию с Украины»? Кто не понимает, что это именно наша страна остановила деятельность США по созданию хаоса в Сирии?

Итак, если этот законопроект будет принят, то, надеюсь, колебания руководства нашей страны относительно полноценного применения нашего закона о контрсанкциях в отношении США прекратятся. Мы уже неплохо парируем их антироссийскую деятельность в Европе. На Ближнем Востоке события развиваются в пользу нашей страны, и там дальнейшее сотрудничество с Турцией и Ираном имеет хорошие перспективы. Это сотрудничество, как мы только что увидели по позиции турецкого главы Миссии ОБСЕ в Донбассе, распространяется и на другие темы и географические регионы.

США не сумели с наскока «взять» Венесуэлу. Почему американцы нас пугают именно сейчас? Потому что на носу «выборы» на Украине, и им надо, чтобы Россия их признала. Поступим так, давление лишь усилится. Развернём ситуацию в неудобном американцам ключе, не признаем их ставленника, многое изменится к лучшему», — отметил Михаил Демурин.