Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В администрации Ростова-на-Дону продолжилась череда отставок. На этот раз покинул пост заместитель сити-менеджера, курировавший вопросы экономики. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии 14 февраля.

«13 февраля 2019 года освобожден от замещаемой должности заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике и уволен с муниципальной службы по инициативе работника Дмитрий Чернышов, в соответствии с распоряжением администрации города», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Чернышов на должность заместителя главы администрации города-миллионника по вопросам экономики был назначен в январе 2017 года. До этого он работал экспертом-консультантом Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI век», преподавал в вузе, руководил компанией «Областной консалтинговый центр».

Ранее по теме: Ростов-на-Дону: курировать экономику в администрации будет новый замглавы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе ростовский сити-менеджерВиталий Кушнарёвопределился с новым главой департамента транспорта. На этом посту Сергея Саенко сменил глава компании «Агентство развития платежных систем», занимающейся внедрением безналичной системы оплаты в областном центре, Христофор Ермашов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский сити-менеджер определился с новым главой департамента транспорта