Экс-представитель НАТО о вступлении Украины в альянс: РФ «может доиграться»

Киев, , 11:18 — REGNUM Претендовать на вступление в НАТО не могут вовлеченные в территориальные конфликты страны, однако для Украины могут сделать исключение. Об этом сообщил капитан первого ранга ВМС США в отставке, бывший представитель Североатлантического альянса в РФ Гарри Табах в интервью «Апострофу».

Он напомнил, что пункт о запрете на принятие в состав НАТО стран с «территориальными проблемами» прописан в уставе военного блока.

По его словам, Российская Федерация, выступающая против принятия Украины в Североатлантический альянс, в этом случае «может доиграться».

Табах также добавил, что Украина, отказавшаяся от ядерного оружия в обмен на сохранение своей территориальной целостности, получила «удар в спину» со стороны Москвы. По его словам, РФ, воссоединившаяся с Крымом, якобы нарушила Будапештский меморандум.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав РФ после референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. В пользу воссоединения с РФ высказались более 95% жителей полуострова.

Читайте также: Россию обвинили в «ударе в спину» Украине