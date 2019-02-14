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В МИД РФ раскрыли детали поездки Лаврова в Мюнхен

Политика

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 15−16 февраля в столице Баварии

Москва, 14 февраля 2019, 11:18 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится на полях Мюнхенской конференции по безопасности со своим японским коллегой Таро Коно, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Об этом 14 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на полях конференции предполагается проведение целого ряда политических контактов, двусторонних и многосторонних встреч, в том числе встречи Лаврова с главами МИД Германии, Бельгии, Южной Кореи, Пакистана, Монголии, Армении, Хорватии и Японии.

«Отдельно переговоры сейчас прорабатываются с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи, генсеком НАТО», — заявила Захарова.

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Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности состоится 15−16 февраля. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Предполагается, что в этом году на конференции будут детально обсуждать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, Балканах, а также проблема безопасности в Арктике и на Чёрном море.

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МИД России
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