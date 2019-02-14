В Сенате США требуют определить, является ли РФ спонсором терроризма

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Двухпартийная группа американских сенаторов вновь внесла законопроект, предлагающий усилить санкционное давление на Россию ввиду того, что они называют «агрессией Кремля» в отношении США и их союзников, сообщает 113 февраля The Washington Examiner.

Новая редакция законопроекта направлена на реализацию «требования о представлении госсекретарем определения о том, отвечает ли Российская Федерация критериям отнесения к числу государств-спонсоров терроризма».

«Санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются самыми жесткими из когда-либо введенных — и прямым результатом постоянного желания Путина подорвать американскую демократию, — сказал сенатор Линдси Грэм, — наша цель-изменить статус-кво».

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов США, в числе которых Линдси Грэм и Боб Менендес, внесла на рассмотрение сената Конгресса США законопроект о новых санкциях против Российской Федерации. В законопроекте предлагается ввести санкции против России за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине». Законопроект предполагает целых спектр новых санкций против России.

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