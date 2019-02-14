В правительстве Ингушетии появились новые лица

Магас, , 11:10 — REGNUM Новые кадровые изменения произошли в мистерстве природных ресурсов Ингушетии. Назначены два заместителя министра — Микаил Мизиев и Ахметхан Шадиев. Коллективу минприроды они были представлены 13 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ранее Микаил Мизиев руководил организационно-аналитическим отделом аппарата правительства, а Ахметхан Шадиев работал заместителем председателя общественного совета при департаменте по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Напомним, в сентябре 2018 года было сформировано новое правительство Ингушетии. На должность министра природных ресурсов был назначен Магомед Бабхоев. Как сообщало ИА REGNUM, в новом составе впервые получили должности министров восемь человек.

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