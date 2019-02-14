Антироссийская пропаганда на Западе дала сбой — Захарова

Москва, , 11:05 — REGNUM Под давлением СМИ официальная позиция властей западных стран по сирийскому вопросу становится всё уязвимее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Сейчас уже даже те, кто выступал в качестве запевал про пропаганде правильности и соразмерности деятельности западной коалиции, уже не в состоянии больше играть эту роль. Маски действительно сбрасываются», — заявила Захарова.

7 апреля 2017 года в городе Дума в результате масштабной фальсификации на территории Сирии западной коалицией был нанесён массированный ракетный удар — эти фальсификации были вскрыты российской стороной, подчеркнула дипломат.

По её словам, ряд западных журналистов провели независимые расследования событий и приходят по крайней мере к неоднозначным выводам, свидетельствующим о поспешности выводов западных политиков об инциденте.

«Все настойчивые призывы России разобраться в ситуации, провести квалифицированное расследование с задействованием общепризнанных, легитимных международных механизмов, прежде чем предпринимать активные шаги, Запад без тени сомнения прикрывался свидетельствами очевидцев», — отметила она.

«Тот факт, что эти самые очевидцы, а именно псевдогуманитарщики из «Белых касок», действуют в непосредственной связке с террористическими группировками и при этом финансируются из околоправительственных западных структур, по традиции почему-то на тот момент не удивил», — добавила Захарова.