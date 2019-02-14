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Джакарта одобрила закон о реализации оборонного сотрудничества с Минском

Политика

Соглашение будет включать передачу технологий, разработку и производство системы вооружения

Джакарта, 14 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  На пленарном заседании Совет народных представителей, одна из двух палат высшего законодательного органа Индонезии, одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Индонезией и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в оборонной промышленности, сообщает Antaranews.

«Оборонное сотрудничество необходимо для укрепления отношений между двумя странами в сфере обороноспособности», — заявил заместитель председателя первой комиссии Совета народных представителей Индонезии Асрил Хамза Танджунг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Рямизад Рякуду заявил, что сотрудничество в области обороны откроет Индонезии возможности по передачи технологий, разработке и производству системы вооружения.

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Внешняя политика Индонезии
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