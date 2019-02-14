Володин предложил обсудить устойчивое развитие сельских территорий

Москва, , 11:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить проблемы развития сельских территорий и не исключил выхода на формирование программы устойчивого развития сельских территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

В ходе пленарного заседания от предложил вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову и главам профильных комитетов вместе с вице-премьером Алексеем Гордеевым обсудить тему развития села.

«Возможно выйти на формирование программы устойчивого развития сельских территорий. Президент такое поручение дал. Сегодня пока национального проекта в этой сфере нет, но госпрограмма формируется, причем формируется за счет других программ», — указал Володин.

Спикер Госдумы призвал активно брать на себя ответственность и принимать участие в управлении.

«Мы могли бы обсудить этот вопрос и, возможно, выйти на такое системное решение, как есть оно в отношении развития городских территорий», — отметил Володин.