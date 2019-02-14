США могут оставить коалицию Саудовской Аравии в Йемене без поддержки

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Резолюцию о прекращении поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене приняли члены палаты представителей США. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, против поддержки резолюции высказались 177 законодателей, в то время как за принятие документа проголосовали 248.

«Палата представителей приняла законопроект, который призывает президента Трампа (президент США Дональд Трамп) прекратить военное участие США в коалиции Саудовской Аравии в Йемене», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами вспыхнул вооруженный конфликт, а в марте 2015 года в конфликт вмешалась «арабская военная коалиция» во главе с Саудовской Аравией.

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