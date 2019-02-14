Выборы в Нигерии: кандидаты в президенты подписали мирное соглашения

Абуджа, , 11:00 — REGNUM Кандидаты в президенты Нигерии подписали соглашении в соответствии с которым они соглашаются провести выборы без насилия, сообщает 14 февраля Al Jazeera.

Подписавшие документ политики призвали своих сторонников воздержаться от насильственных действий, которые каким-либо образом могут поставить под угрозу выборы главы государства.

«Мы будем голосовать каждый за своего кандидата, за свою партию, но единственная настоящая партия — это наша страна, Нигерия», — заявил действующий президент страны Мухаммаду Бухари.

Напомним, в субботу 16 февраля в Нигерии пройдут президентские выборы, фаворитом гонки является действующий глава государства Мухаммаду Бухари, который идет на свой второй срок.

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