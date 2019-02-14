Четверг, 14 Февраля 2019 года
11:00:46 МСК

Выборы в Нигерии: кандидаты в президенты подписали мирное соглашения

Политика

Политики призовут своих сторонников воздержаться от насилия

Абуджа, 14 февраля 2019, 11:00 — REGNUM  Кандидаты в президенты Нигерии подписали соглашении в соответствии с которым они соглашаются провести выборы без насилия, сообщает 14 февраля Al Jazeera.

Подписавшие документ политики призвали своих сторонников воздержаться от насильственных действий, которые каким-либо образом могут поставить под угрозу выборы главы государства.

«Мы будем голосовать каждый за своего кандидата, за свою партию, но единственная настоящая партия — это наша страна, Нигерия», — заявил действующий президент страны Мухаммаду Бухари.

Напомним, в субботу 16 февраля в Нигерии пройдут президентские выборы, фаворитом гонки является действующий глава государства Мухаммаду Бухари, который идет на свой второй срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Нигерии: в давке на митинге погибли люди

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить