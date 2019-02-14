Ученые РАН намерены оживить отношения Роскосмоса и NASA

Москва, , 10:51 — REGNUM Взаимодействие по линии Роскосмос — NASA войдет в повестку встречи представителей Российской академии наук (РАН) с коллегами из США. Ученые рассчитывают внести вклад в налаживание отношений двух организаций, рассказал 14 февраля глава РАН Александр Сергеев.

Он отметил, что до недавноего времени отношения Роскосмоса и NASA были всьма конструктивными, однако в январе «затормозились». Со стороны академии наук будут приложены усилия к восстановлению отношений.

«Мы планируем встречаться с американскими коллегами, которые занимаются космосом», — сказал Сергеев «Интерфаксу».

Глава РАН добавил, что научное сообщество понимает — сотрудничество в космосе нужно развивать. Визит российской делегации в США запланирован в марте. Ожидается, что стороны подпишут соглашение о сотрудничестве между академиями наук России и США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сторона отказалась принимать главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, хотя визит уже был запланирован на начало 2019 года. 11 февраля стало известно об отмене поездки главы NASA Джима Брайденстайна на космодром «Байконур», где будет запущен пилотируемый корабль «Союз МС-12».

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