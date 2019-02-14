Жириновский: После опроса ВЦИОМ на Курилах будет опрос в Калининграде?

Москва, , 10:37 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен проведением ВЦИОМ опроса жителей Курил об их отношении к передаче островов Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Это что вообще такое? А если большинство «за»? Отдадим? А потом и в Калининграде опрос проведем?» — возмущен депутат Госдумы.

Он привел аналогию с расчленением СССР — «на всесоюзном референдуме все за сохранение СССР, а некоторые окраины — против».

"Подобные игры с общественным мнением опасны и недопустимы», — предостерег Жириновский.

Согласно опросу, абсолютное большинство (99%) жителей Курильских островов знают о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды, тогда как среди всего населения России эта доля составляет 79%.

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