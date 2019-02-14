Наследный принц Саудовской Аравии посетит Индонезию 19 февраля — СМИ

Джакарта, , 10:32 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетит Индонезию 19 февраля 2019 года, сообщает Antaranews.

Ожидается, что во время визита наследный принц Саудовской Аравии встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо и вице-президентом страны Юсуфом Каллой.

Издание отмечает, что в ближайшие дни Мохаммед бин Салман совершит турне по Азии, посетив в первую очередь Индию и Пакистан, а затем Китай, Малайзию и Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года вице-президент Индонезии Юсуф Калла провел двустороннюю встречу с принцем Мухаммедом в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во время встречи стороны обсудили пути строительства нефтеперерабатывающего завода на острове Ява в Индонезии. Саудовская Аравия инвестировала 86 трлн рупий, или 6 млрд долларов США, в строительство завода.

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