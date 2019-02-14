Германия высоко оценила вклад курдов в борьбу с ИГИЛ*

Берлин, , 10:23 — REGNUM Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила роль пешмерга в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, сообщает 14 февраля Kurdistan 24.

Также глава оборонного ведомства Германии отметила высокую важность строительства в Иракском Курдистане военного госпиталя, недавно сданного в эксплуатацию.

«Это было очень важно для нас, потому что мы видели самоотверженную борьбу пешмерга с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, Германия воевала с террористами в Ираке в составе коалиции, возглавляемой США. На протяжении нескольких лет Берлин оказывал значительную гуманитарную и военную поддержку иракским курдам.

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