Рухани о возможном выводе войск США из Сирии: «Хорошая новость»

Тегеран, , 10:10 — REGNUM Власти Ирана считают хорошей новостью то, что США планируют вывести свои войска из Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Ирана Хасан Рухани перед вылетом в Сочи на трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран по Сирии.

«Они (власти США) заявили, что хотят вывести свои силы, — сказал Рухани. — Если правду говорят, то это хорошая новость».

При этом глава Ирана добавил, что Тегеран не доверяет заявлениям и обещаниям политиков США.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля 2019 г. командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил сотрудникам СМИ о том, что военные США уже в ближайшие недели могут начать вывод своих войск из Сирии.

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