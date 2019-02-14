Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Рухани о возможном выводе войск США из Сирии: «Хорошая новость»

Политика

Тегеран не доверяет заявлениям и обещаниям политиков США

Рухани о возможном выводе войск США из Сирии: «Хорошая новость»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 14 февраля 2019, 10:10 — REGNUM  Власти Ирана считают хорошей новостью то, что США планируют вывести свои войска из Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Ирана Хасан Рухани перед вылетом в Сочи на трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран по Сирии.

«Они (власти США) заявили, что хотят вывести свои силы, — сказал Рухани. — Если правду говорят, то это хорошая новость».

При этом глава Ирана добавил, что Тегеран не доверяет заявлениям и обещаниям политиков США.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля 2019 г. командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил сотрудникам СМИ о том, что военные США уже в ближайшие недели могут начать вывод своих войск из Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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