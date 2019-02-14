Архангельское заксобрание неотвратимо лишается основной функции — мнение

Архангельск, , 10:08 — REGNUM «Архангельское областное собрание постепенно, но неотвратимо лишается своей основной — законотворческой — функции», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат регионального парламента Леонид Таскаев.

Сегодня автором большинства законодательных инициатив, которые рассматривает областное собрание выступает исполнительная власть — правительство и губернатор. Доля депутатских законопроектов в этом объеме кажется незаметной.

«Дело в том, что большая часть депутатов присутствует в Собрании из-за статуса, у них нет ни времени, ни желания разбираться с законотворческим «зудом» правительства области, нет и силы воли, чтобы отстаивать интересы жителей области. Этим весьма неприкрыто пользуется руководство региона, по сути, присвоив себе законотворческую функцию и используя депутатов для придания этим процессам легитимности. Законопроекты, которые разрабатываются оппозицией, либо теряются в согласительных комиссиях, либо не проходят партийный фильтр — с большинством ЕР в Собрании провести какую-либо востребованную жителями области инициативу просто невозможно», — считает Леонид Таскаев.

Напомним, нынешний состав депутатского корпуса отклонил несколько законодательных инициатив, поддержанных широкой общественностью. В частности, разные варианты законопроектов о запрете на ввоз мусора из других регионов. Попытка активистов на законных основаниях провести референдум по этой проблеме тоже провалилась — региональный парламент признал всенародное голосование по этому вопросу антиконституционным.

Показательным депутат считает и инициативу губернатора по передаче муниципальных градостроительных полномочий правительству области.

«У муниципалитетов отняли право распоряжаться собственной землей. Помните, как легко прокатило принятие этого закона, даже не смотря на справедливое возмущение тех депутатов, которые голосуют не по указке? На последней сессии в дополнение к нему был принят законопроект об изменении областного градостроительного кодекса, — заявил депутат. — Одним словом, наблюдается крайне тревожащая практика, когда один орган исполнительной власти меняет, как сочтет нужным себе, законодательство целого субъекта, которое сам же и должен исполнять, а потом еще и само себе отчитывается. Замкнутый круг, идя по которому наша область теряет возможность развиваться, погрязая в долгах и безысходности».

Ситуация в которой оказался парламент Архангельской области — не уникальна и обусловлена в том числе 30-летним выстраиванием «вертикали власти». Но и в условиях общефедеральной тенденции можно работать иначе, уверен Таскаев.

«Важный момент в том, каков парламент. В ряде регионов, где губернатор заинтересован в развитии территорий (Иркутская, Орловскя области, республика Хакассия и так далее), а не просто «отбывает ссылку», мы видим что даже в этих условиях можно работать. Федерация же даёт, по сути, канву законов. Но вся суть в деталях. Есть регионы, которые используют это себе на благо. Наша же исполнительная власть, увы, в своём стремлении «исполнить, во что бы-то ни стало», лишь усугубляет и без того сложную социальную обстановку в регионе. Желание перед кем-то выслужиться, особенно в ущерб интересам региона и его жителям, только ускоряет развязку этого «гордиева узла». Прошедшая сессия Архангельского областного собрания и отказ (голосами депутатов ЕР) гражданам в их законном праве референдума это лишний раз подтвердило», — заявил депутат.