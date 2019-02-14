В Танзании предложили изменить конституцию

Додома, , 10:03 — REGNUM Бывший кандидат в спикеры парламента от общественной партии ССК Годфрей Малиса предложил пять поправок к конституции Танзании в преддверии президентских выборов 2020 года. Его цель — укрепить демократию в стране, сообщает издание Mwananchi.

В настоящее время Малиса находится в трудовой партии Танзании TLP. Малиса предложил создать независимую комиссию, представленную всеми партиями, разрешить оспаривание результатов выборов в суде. Малиса предложил признавать победителем только того кандидата, который набрал более 50% голосов, а если такого кандидата не будет, то необходимо проводить повторные выборы, а также он рассказал о необходимости самовыдвиженцев.

Малиса предложил эти поправки, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы.

Многие политические силы в стране признают недостатки действующей конституции.