Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Танзании предложили изменить конституцию

Политика

Поправки касаются проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2020 году

Додома, 14 февраля 2019, 10:03 — REGNUM  Бывший кандидат в спикеры парламента от общественной партии ССК Годфрей Малиса предложил пять поправок к конституции Танзании в преддверии президентских выборов 2020 года. Его цель — укрепить демократию в стране, сообщает издание Mwananchi.

В настоящее время Малиса находится в трудовой партии Танзании TLP. Малиса предложил создать независимую комиссию, представленную всеми партиями, разрешить оспаривание результатов выборов в суде. Малиса предложил признавать победителем только того кандидата, который набрал более 50% голосов, а если такого кандидата не будет, то необходимо проводить повторные выборы, а также он рассказал о необходимости самовыдвиженцев.

Малиса предложил эти поправки, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы.

Многие политические силы в стране признают недостатки действующей конституции.

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