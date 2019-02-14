Украина не допустит на выборы наблюдателей из России — вице-спикер Рады

Киев, , 09:56 — REGNUM Никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах на Украине не будет, заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это наше суверенное право — защищать Украину от представителей «страны-агрессора», — написала она.

Геращенко выразила беспокойство по поводу отсутствия в официальном отчёте БДИПЧ ОБСЕ, касающегося выборов в России, информации о «незаконных» выборах в Крыму.

«Когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты», — считает она.

Напомним, 7 февраля Верховная рада Украины запретила следить за ходом выборов наблюдателям, имеющим гражданство России или включённым в состав делегации по инициативе России.

Как сообщило ИА REGNUM, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Украина нарушила международные обязательства и у РФ есть полное право не признавать результаты украинских выборов.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения всеобщего референдума. Данное решение поддержали более 90% жителей полуострова, а необходимость в проведении референдума возникла после государственного переворота в Киеве.