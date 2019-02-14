Мэрия Оренбурга отказала оппозиции в пикете на главной площади

Оренбург, , 10:00 — REGNUM В Оренбурге пикет в защиту легендарного дома — памятника федерального значения под окнами здания правительства области не состоится. Мэрия не согласовала место проведения акции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор мероприятия депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов (Справедливая Россия»).

«В соответствии с пунктом З статьи 12 Федерального закона от 19,06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» орган местного самоуправления отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия в случае, если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором проведение публичного мероприятия запрещается», — говорится в ответе за подписью главы Оренбурга Дмитрия Кулагина.

Организаторам пикета предложили альтернативу — провести публичное мероприятие на набережной Урала возле памятника В.П.Чкалову. Стоит отметить, что ранее Владимир Фролов в качестве резервного варианта указывал место у здания на ул. Советской, 1 у барельефа Юрия Гагарина.

«Нас не устраивает предложенный мэрией вариант. Мы приняли решение перенести место проведения пикета к зданию, где ранее располагалось Оренбургское лётное училище, на ул. Советской, 1, у памятной доски выпускнику Юрию Гагарину», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Владимир Фролов.

Напомним, оппозиционно настроенные депутаты Заксобрания Оренбургской области и представители общественного Совета по охране памятников истории и культуры выступили инициаторами пикета под лозунгом «Спасём здание гагаринской лётки — от разрушения!», который планировали провести на площади В.И. Ленина перед зданием правительства региона 20 февраля. Инициативная группа прогнозировала такой исход, что место пикета попытаются перенести подальше от Дома советов.

Добавим, здание по ул. Советской, 1 является объектом культурного наследия федерального значения. Легендарный дом построен в 1871—1874 годах. В советское время в здании располагалось знаменитое Оренбургское высшее авиационное училище, которое прославилось своими выпускниками, среди которых 351 Герой Советского Союза, из них девять — дважды Герои. В 1955—1957 годах здесь учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В конце ХХ века училище было расформировано.

Здание имеет несколько собственников. Часть является жилым фондом, часть в 2017 году передана из федеральной собственности на баланс области в ответ на инициативу депутатов Заксобрания и региональной власти.

Дом находится в аварийном состоянии. Ситуацию усугубил крупный пожар весной 2016 года, а 4 февраля 2019 года произошло обрушении кровли. Депутат Фролов считает, что ещё не всё потеряно, и здание можно спасти.

Взяв здание на свой баланс, область не в состоянии осилить самостоятельно восстановление объекта. Об этом ранее сообщали информресурсы. По разным данным, на ремонт и реставрацию необходимо от 1 до 2 млрд рублей.

Однако в 2018 году бюджет региона сложился с профицитом — более 10 млрд рублей. К тому же в сентябре 2019 года пройдут губернаторские выборы. Ситуация благоприятствует тому, чтобы лёд наконец тронулся и началось восстановление памятника.

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