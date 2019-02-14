Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Россию обвинили в «ударе в спину» Украине

Политика

В 2014 г. в Киеве произошел госпереворот

Киев, 14 февраля 2019, 09:52 — REGNUM  Украина получила «удар в спину» со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью «Апострофу».

По его словам, Будапештский меморандум, при заключении которого Москва ручалась сохранить целостность границ Украины, нарушило вхождение Крыма в состав России.

«Этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину… — отметил он. — Был же договор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве произошел госпереворот. Жители Крыма, не поддержавшие незаконную смену власти на Украине, провели референдум, на котором более 95% жителей полуострова высказалась за выход из состава Украины.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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