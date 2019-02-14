Россия призвала ОБСЕ принудить Украину к обмену пленными

Вена, , 10:00 — REGNUM Российская делегация призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потребовать от украинской стороны выполнения обязательств по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель РФ по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов 14 февраля по итогам встречи контактной группы.

ОБСЕ стоит настойчивее требовать от украинской стороны исполнения взятых обязательств, к этому призвали представители РФ, пояснил он. Киев отказывается контактировать с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы обменять пленных по формуле «всех на всех».

Подобное поведение Киева серьезно препятствует урегулированию конфликта. Также украинские власти по-прежнему саботируют диалог о введении в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, добавил Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о нарушении украинской стороной договоренностей по вопросу обмена пленными на переговорах в Минске. Киев не представил свою позицию, а потому результатов у процесса не было.

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