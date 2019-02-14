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Индонезия и Камбоджа отметили 60-летие дипотношений — СМИ

Политика

Культурное мероприятие состоялось в конференц-зале Чактомук на набережной Сисоват в Пномпене 13 февраля

Пномпень, 14 февраля 2019, 09:52 — REGNUM  Правительство Индонезии и Камбоджи провело совместное культурное мероприятие в ознаменование 60-летия дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antaranews.

Культурное мероприятие, организованное в сотрудничестве с посольством Республики Индонезия в Пномпене и правительством Камбоджи, состоялось в конференц-зале Чактомук на набережной Сисоват в Пномпене 13 февраля.

«Совместная деятельность в области культуры, целью которой является празднование 60-летия индонезийско-камбоджийских дипломатических отношений, является отражением отношений между двумя странами, которые сблизят народ Индонезии и Камбоджи», — заявила министр-координатор по вопросам культуры и человеческого развития Индонезии Пуан Махарани, выступая с речью на мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что правительство изучает возможности сотрудничества в сфере поставок сжиженного природного газа в Камбоджу.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия предложила поставлять Камбодже сжиженный природный газ

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Внешняя политика Индонезии
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