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Положение бедствия введено на границе Колумбии и Венесуэлы

Политика

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал отправку в Венесуэлу несколько партий иностранной гуманитарной помощи

Богота, 14 февраля 2019, 09:35 — REGNUM  В районе приграничного колумбийского города Кукута в связи с запланированной доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу введено положение бедствия. Об этом сообщается в четверг, 14 февраля, на сайте департамента Северный Сантандер.

«Ведомственный совет по управлению рисками стихийных бедствий при поддержке агентств по оказанию помощи в регионе объявил о введении положения бедствия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным «президентом страны», анонсировал отправку в Венесуэлу несколько партий иностранной гуманитарной помощи.

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Политический кризис в Венесуэле
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