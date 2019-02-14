Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Казахстан и Танзания установили дипломатические отношения

Политика

Церемония подписания совместного коммюнике состоялась в Нью-Йорке 13 февраля

Вашингтон, 14 февраля 2019, 09:34 — REGNUM  Постоянные представители Казахстана и Танзании при ООН Кайрат Умаров и Модаст Джонатан Меро подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщили 14 февраля в пресс-службе МИД Казахстана.

Во время церемонии подписания документа стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в различных отраслях экономики.

Постоянные представители также отметил схожесть позиций Казахстана и Танзании по вопросам борьбы с терроризмом, реформирования ООН и реализации целей устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Кайрат Умаров подписал коммюнике об установлении дипломатических отношений с постоянным представителем Маршалловых Островов при ООН Элизабет Кабуа.

Читайте ранее в этом сюжете: Дипломатические отношения установили Казахстан и Маршалловы острова

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Политическая жизнь Казахстана
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