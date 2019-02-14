Казахстан и Танзания установили дипломатические отношения

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Постоянные представители Казахстана и Танзании при ООН Кайрат Умаров и Модаст Джонатан Меро подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщили 14 февраля в пресс-службе МИД Казахстана.

Во время церемонии подписания документа стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в различных отраслях экономики.

Постоянные представители также отметил схожесть позиций Казахстана и Танзании по вопросам борьбы с терроризмом, реформирования ООН и реализации целей устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Кайрат Умаров подписал коммюнике об установлении дипломатических отношений с постоянным представителем Маршалловых Островов при ООН Элизабет Кабуа.

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