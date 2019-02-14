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Прямые рейсы на Бали увеличат число российских туристов — посол Индонезии

Политика

Поток российских туристов вырос на 6,95% с 117 500 человек в 2017 году до 125 700 в 2018 году

Москва, 14 февраля 2019, 09:10 — REGNUM  Посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Вахид Суприяди заявил, что прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали позволят увеличить количество российских туристов, прибывающих в Индонезию, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что поток российских туристов вырос на 6,95% с 117 500 человек в 2017 году до 125 700 в 2018 году.

По словам посла Индонезии, открытие прямых рейсов Москва — Денпасар российской авиакомпанией «Россия» 28 октября 2018 года стало одним из важных факторов увеличения притока российских туристов в Индонезию. Прямые рейсы сократили время перелета до 12 часов.

Сообщается также, что представители туристического агентства Coral Travel объявили, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года им удалось продать в два раза больше туров в Индонезию, чем за тот же период предыдущего года.

Напомним, Индонезия занимает 6 место в мире среди самых красивых стран по версии Rough Guide, 9 место среди самых безопасных стран по версии Global Peace Index, а острова Ява, Бали и Ломбок вошли в число самых красивых в мире по мнению журнала Travel and Leisure.

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Российско-индонезийские отношения
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