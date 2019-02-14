Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Три кандидата заявились на участие в выборах депутата в Бердске

Политика

Выборы пройдут 14 апреля

Бердск, Новосибирская область, 14 февраля 2019, 09:08 — REGNUM  В Бердске на мандат депутата по округу №20 претендуют три кандидата, следует из размещённых территориальной избирательной комиссией города данных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы на округе №20 назначены после досрочного прекращения полномочий депутата Владимира Захарова, который в июне 2018 года стал вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Бердска. Выборы пройдут 14 апреля.

В качестве кандидата на них уже выдвинулись генеральный директор ООО «Пульс-Про» Дмитрий Титов (КПРФ), генеральный директор ООО «Управляющая компания «Сибирские Коммунальные Системы» Рамиз Масимов («Справедливая Россия») и комерческий директор ООО «Русстрой» Андрей Бухаров (самовыдвиженец).

В ближайшее время с своими кандидатами должны определиться другие партии. Приём документов на регистрацию завершится 20 февраля.

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