Три кандидата заявились на участие в выборах депутата в Бердске

Бердск, Новосибирская область, , 09:08 — REGNUM В Бердске на мандат депутата по округу №20 претендуют три кандидата, следует из размещённых территориальной избирательной комиссией города данных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы на округе №20 назначены после досрочного прекращения полномочий депутата Владимира Захарова, который в июне 2018 года стал вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Бердска. Выборы пройдут 14 апреля.

В качестве кандидата на них уже выдвинулись генеральный директор ООО «Пульс-Про» Дмитрий Титов (КПРФ), генеральный директор ООО «Управляющая компания «Сибирские Коммунальные Системы» Рамиз Масимов («Справедливая Россия») и комерческий директор ООО «Русстрой» Андрей Бухаров (самовыдвиженец).

В ближайшее время с своими кандидатами должны определиться другие партии. Приём документов на регистрацию завершится 20 февраля.