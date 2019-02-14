США заявили об отсутствии российских военнослужащих в Венесуэле

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Соединенные Штаты не зафиксировали признаков присутствия российских военных в Венесуэле. Об этом заявил представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая на слушаниях в палате представителей.

«Вы знаете, что были факты привлечения военной авиации, но признаков присутствия (российских) войск нет», — цитирует РИА Новости Абрамса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США попытались организовать государственный переворот в Венесуэле. Американская марионетка Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса объявил себя временным президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Однако добиться успеха им не удалось, поскольку законного президента страны Ноколаса Мадуро поддерживает армия.

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