СМИ узнали о доступе сторонников Гуайдо к счетам посольства Венесуэлы в США

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Доступ к счетам посольства Венесуэлы в Вашингтоне получили представители оппозиции латиноамериканской республики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сторонники провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо намерены дождаться решения венесуэльских законодателей, прежде чем «пользоваться счетами».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 г. спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо после массовых акций протеста в стране объявил себя «временным президентом». Официальный Вашингтон сразу же сообщил о его поддержке и признании.

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