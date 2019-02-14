В ЮАР началась антиправительственная забастовка

Йоханнесбург, ЮАР, 14 февраля 2019, 08:59 — REGNUM Профсоюз рабочих ЮАР Cosatu начал национальную антиправительственную забастовку 13 февраля, сообщает RFI Kiswahili.
Cosatu требует отмены законопроекта президента ЮАР Сирилло Рамафосы, который намеревается отдать в частные руки некоторые общественные компании.
Тысячи рабочих вышли на улицы ЮАР.
«Разрешить передачу компании Eskom — дискриминация. А те, чья жизнь из-за этого ухудшится, — это рабочие», — заявил Сабанг Соньяси, казначей Cosatu в городе Йоханнесбург.
Соньяси сообщил о росте недовольства правительством и правительственной партией ANC среди рабочих.
Профсоюз готовит еще одну забастовку на следующей неделе.