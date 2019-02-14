Четверг, 14 Февраля 2019 года
09:00:46 МСК

В ЮАР началась антиправительственная забастовка

Политика

Профсоюзы требуют отмены законопроекта

Йоханнесбург, ЮАР, 14 февраля 2019, 08:59 — REGNUM  Профсоюз рабочих ЮАР Cosatu начал национальную антиправительственную забастовку 13 февраля, сообщает RFI Kiswahili.

Cosatu требует отмены законопроекта президента ЮАР Сирилло Рамафосы, который намеревается отдать в частные руки некоторые общественные компании.

Тысячи рабочих вышли на улицы ЮАР.

«Разрешить передачу компании Eskom — дискриминация. А те, чья жизнь из-за этого ухудшится, — это рабочие», — заявил Сабанг Соньяси, казначей Cosatu в городе Йоханнесбург.

Соньяси сообщил о росте недовольства правительством и правительственной партией ANC среди рабочих.

Профсоюз готовит еще одну забастовку на следующей неделе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забастовки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить