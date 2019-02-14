Тимошенко обвинили в сотрудничестве с лоббистами из США

Киев, , 08:44 — REGNUM Украинские общественники направили генпрокурору страны Юрию Луценко требование возбудить уголовное преследование кандидата в президенты Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за «незаконное обогащение». Об этом сообщается на сайте организации «Центр противодействия коррупции».

Отмечается, что соответствующее заявление в генпрокуратуру Украины было направлено 12 февраля. Указано, что в конце 2018 года общественная организация направила подобные заявления в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и в антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что документы, которыми располагает «Центр противодействия коррупции», указывают на сотрудничество Тимошенко с американскими лоббистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту страны Петру Порошенко с требованием убрать её однофамильца из списка кандидатов на высший пост страны.

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