Четверг, 14 Февраля 2019 года
08:44:24 МСК

Тимошенко обвинили в сотрудничестве с лоббистами из США

Политика

Соответствующее заявление было направлено в генпрокуратуру Украины

Киев, 14 февраля 2019, 08:44 — REGNUM  Украинские общественники направили генпрокурору страны Юрию Луценко требование возбудить уголовное преследование кандидата в президенты Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за «незаконное обогащение». Об этом сообщается на сайте организации «Центр противодействия коррупции».

Отмечается, что соответствующее заявление в генпрокуратуру Украины было направлено 12 февраля. Указано, что в конце 2018 года общественная организация направила подобные заявления в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и в антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что документы, которыми располагает «Центр противодействия коррупции», указывают на сотрудничество Тимошенко с американскими лоббистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к действующему президенту страны Петру Порошенко с требованием убрать её однофамильца из списка кандидатов на высший пост страны.

Читайте также: Тимошенко потребовала у Порошенко снять с выборов её однофамильца

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко пообещала привлечь Россию к ответственности и взыскать убытки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить