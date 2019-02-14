Премьер-министр Франции встретится с четырьмя НПО по климату

Париж, , 08:38 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретится сегодня, 14 февраля, с представителями четырех неправительственных организаций (НПО), выступивших за климатическую петицию «дело века», которая собрала более 2,1 млн подписей, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр в сопровождении министра по экологическому преобразованию Франсуа де Руги примет фонд «Юло», «Гринпис Франция», «Наше дело для всех» и «Оксфам Франция».

Четыре НПО направили 17 декабря запрос правительству Франции, обвинив государство в «бездействии» по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. У представителей государства есть два месяца на ответ. Крайний срок заканчивается в воскресенье, 17 февраля. Затем НПО планируют обратиться в Административный суд Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, глава неправительственной организации «Гринпис Франция» заявил, что петиция «дело века» против бездействия правительства Франции перед лицом изменения климата набрала более 1,6 млн подписей за четыре дня.

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