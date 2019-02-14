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Душанбе и Бишкек планируют активизировать межпарламентское сотрудничество

Политика

Стороны отметили необходимость активизации работы по делимитации и демаркации государственной границы

Бишкек, 14 февраля 2019, 08:35 — REGNUM  Киргизия и Таджикистан планируют активизировать деятельность парламентской группы сотрудничества, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

12 февраля посол республики в Киргизии Сухроб Олимзода встретился с председателем комитета по международным делам Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Исхаком Пирматовым.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость активизации работы по делимитации и демаркации государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля 2018 года министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Аслов и Эрлан Абдылдаев договорились ускорить делимитацию государственной границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизия и Таджикистан договорились ускорить делимитацию границы

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Внешняя политика Таджикистана
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