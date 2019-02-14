Посол РФ передал лидеру КНДР поздравления по случаю «Дня сияющей звезды»

Пхеньян, , 08:31 — REGNUM Поздравительное послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну от дипкорпуса РФ в Пхеньяне по случаю 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира передал российский посол Александр Мацегора. Об этом сообщило 14 февраля посольство РФ в КНДР на странице в соцсети Facebook.

В сообщении российского посольства говорится, что 14 февраля Мацегора и посол Палестины Исмаил Хассан, посетившие международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи, передали заведующему отделом Ли Су Ёну поздравительное послание на имя лидера КНДР по случаю «Дня сияющей звезды», отмечаемого в стране.

«После вручения цветов Ли Су Ён пригласил послов на беседу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 г. представители РФ и КНДР подписали во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне план культурного сотрудничества между министерством культуры РФ и комитетом по культурным связям с заграницей (ККСЗ) КНДР на 2019−2020 годы.

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