Четверг, 14 Февраля 2019 года
08:31:04 МСК

Посол РФ передал лидеру КНДР поздравления по случаю «Дня сияющей звезды»

Политика

13 февраля 2019 г. представители РФ и КНДР подписали во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне план культурного сотрудничества

Пхеньян, 14 февраля 2019, 08:31 — REGNUM  Поздравительное послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну от дипкорпуса РФ в Пхеньяне по случаю 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира передал российский посол Александр Мацегора. Об этом сообщило 14 февраля посольство РФ в КНДР на странице в соцсети Facebook.

В сообщении российского посольства говорится, что 14 февраля Мацегора и посол Палестины Исмаил Хассан, посетившие международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи, передали заведующему отделом Ли Су Ёну поздравительное послание на имя лидера КНДР по случаю «Дня сияющей звезды», отмечаемого в стране.

«После вручения цветов Ли Су Ён пригласил послов на беседу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 г. представители РФ и КНДР подписали во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне план культурного сотрудничества между министерством культуры РФ и комитетом по культурным связям с заграницей (ККСЗ) КНДР на 2019−2020 годы.

Читайте также: В Пхеньяне подписан план культурного сотрудничества России и КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить