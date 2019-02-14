Глава Роспотребнадзора пояснила понятие «качество пищевой продукции»

Москва, , 08:30 — REGNUM В российском законодательстве появится понятие «качество пищевой продукции», включающее безопасность, полезность, полноценность и потребительские свойства продуктов питания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, новое понятие будет введено в Стратегию повышения качества пищевой продукции по поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

«В стратегии заложено новое определение качества, которое включает в себя и безопасность, и полезность, то есть обеспечение рациона, полноценность питания и потребительские свойства», — цитирует слова Поповой РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Роспотребнадзор намерен внести поправки в федеральный закон от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

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