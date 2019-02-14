Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В парламенте Египта обсуждают поправки к конституции

Политика

Если поправки будут приняты, то президент может остаться у власти до 2034 года

Каир, 14 февраля 2019, 08:24 — REGNUM  В парламенте Египта начали дебаты по вопросу поправок к конституции, которые увеличат президентский срок от четырех до шести лет. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Если поправки будут приняты, то президент Абдель Фаттах аль-Сиси останется у власти до 2034 года.

Поправки также предоставляют больше силы в юридических и военных вопросах.

Сторонники поправок заявляют, что их принятие принесет стабильность экономике Египта. Однако оппоненты заявляют, что поправки — первый шаг к авторитаризму.

Дебаты начались 13 февраля.

Текущая конституция подразумевает два срока подряд по четыре года каждый.

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