В парламенте Египта обсуждают поправки к конституции

Каир, , 08:24 — REGNUM В парламенте Египта начали дебаты по вопросу поправок к конституции, которые увеличат президентский срок от четырех до шести лет. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Если поправки будут приняты, то президент Абдель Фаттах аль-Сиси останется у власти до 2034 года.

Поправки также предоставляют больше силы в юридических и военных вопросах.

Сторонники поправок заявляют, что их принятие принесет стабильность экономике Египта. Однако оппоненты заявляют, что поправки — первый шаг к авторитаризму.

Дебаты начались 13 февраля.

Текущая конституция подразумевает два срока подряд по четыре года каждый.