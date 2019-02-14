В парламенте Египта обсуждают поправки к конституции

Каир, 14 февраля 2019, 08:24 — REGNUM В парламенте Египта начали дебаты по вопросу поправок к конституции, которые увеличат президентский срок от четырех до шести лет. Об этом сообщает RFI Kiswahili.
Если поправки будут приняты, то президент Абдель Фаттах аль-Сиси останется у власти до 2034 года.
Поправки также предоставляют больше силы в юридических и военных вопросах.
Сторонники поправок заявляют, что их принятие принесет стабильность экономике Египта. Однако оппоненты заявляют, что поправки — первый шаг к авторитаризму.
Дебаты начались 13 февраля.
Текущая конституция подразумевает два срока подряд по четыре года каждый.