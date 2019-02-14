На Окинаве состоится референдум по переносу военной базы США

Токио, , 08:11 — REGNUM Жители японской префектуры Окинава смогут принять участие в референдуме по переносу американской военной базы Футэмма в район Хэноко той же префектуры. Об этом пишет 14 февраля The Mainchi.

Отмечается, что проведение голосования назначено на 24 февраля, в ходе референдума более 1 млн жителей Окинавы должны будут выразить свое мнение по данному вопросу.

Сообщается, что руководство префектуры выступает против переноса базы, поддерживая идею полного выведения американского военного объекта за пределы Окинавы. Правительство Японии придерживается иной точки зрения, поддерживая перенос базы в район Хэноко.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский военный контингент на базе Футэмма постоянно становится причиной скандалов криминального характера, в том числе военные США совершают и тяжкие преступления.

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