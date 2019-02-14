Япония может сменить тон мирных переговоров с Россией

Токио, , 08:08 — REGNUM Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией по мирному договору. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщает агентство Jiji Tsushinsha.Такие изменения могут произойти в том, случае, если сторонам уже в ближайшие месяцы не удастся достичь соглашения в этом вопросе.

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Отмечается, что после активизации переговорного процесса по мирному договору между Россией и Японией часть российской общественности выступила против передачи южных Курильских островов. При этом в Японии надеются принять рамочное соглашение по мирному договору к июню 2019 года. Его предполагается обсудить на встрече японского премьера Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Однако ряд чиновников правительства Японии не верит в скорое решение «многолетней проблемы» и настаивает на другом варианте — возможном проведении переговоров после смены премьер-министра страны в сентябре 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила диалог с Японией на основе декларации 1956 года после российско-японского саммита в Сингапуре. Основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии и постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР и суверенитет РФ над этими островами сомнению не подлежит.

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