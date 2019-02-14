Средства на мирное урегулирование в Южном Судане растрачены политиками

Джуба, , 08:05 — REGNUM На средства, выделенные международными организациями на урегулирование конфликта в Южном Судане, политики провели ремонты своих домов или построили новые, сообщает The Guardian Africa.

Правительство Южного Судана чрезвычайно нуждается в деньгах, однако половина бюджета тратится на ремонты домов политиков.

В декабре и январе более 135 000 долларов США было выделено на ремонт и строительство домов политиков. В их числе — дом вице-президента Табана Денг Гаи.

Правительство попросило более 1,4 миллиона долларов США, однако в фонд мирного урегулирования оно поместило лишь 400 тысяч долларов США.

Мартин Элиа Ломуро, министр внутренних дел Южного Судана, настаивает, что средства были использованы по назначению.

«Эти деньги мы потратили на жилье для людей, которые будут управлять страной», — заявил Ломуро.

Местная гражданская группировка сообщает, что после таких заявлений правительства отказ многих стран финансировать мирное урегулирование понятен. Гражданская война в Южном Судане унесла уже более 400 000 жизней, многим жителям пришлось бежать из страны.